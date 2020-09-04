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- Adana'da dua kitabı satmaya çalıştığı engelliyi hırpalayıp gasbetti
Adana'da dua kitabı satmaya çalıştığı engelliyi hırpalayıp gasbetti
- DHA
- 04.09.2020 - 10:33
- Güncelleme : 04.09.2020 - 10:33
Adana'nın Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde 24 yaşındaki Bahadır Yıldız, duraktaki bankta oturarak otobüs bekleyen 23 yaşındaki engelli Doğan K.'nin yanına geldi.
Bahadır Yıldız'ın elindeki dua kitabını satmak istediğini söylemesi üzerine Doğan K., parasının olmadığını söyleyerek Yıldız'ı geri çevirdi. Doğan K.'ye inanmayan Bahadır Yıldız ise, üzerindeki bıçağı çıkartarak, cüzdanını vermesini söyledi.
CÜZDANDAN PARA ÇIKMAYINCA UZAKLAŞTI
Direnen Doğan K. ile zorla cüzdanı almak isteyen Yıldız arasında arbede çıktı. Saldırgan, Doğan K.'nin cebinden cüzdanı aldı. İçinde para olmadığını görünce de yere atıp, yürüyerek uzaklaştı.
Adana'da dua kitabı satmaya çalıştığı engelliyi hırpalayıp gasbetti VİDEO
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Yıldız'ı, 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinden Doğan K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri süren Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşananları yoldan geçen bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi