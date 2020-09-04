Durakta otobüs bekleyen bir engelli, kendisine dua kitabı satmaya çalışan kişiden kitap almayınca önce darp, ardından gasbedildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde 24 yaşındaki Bahadır Yıldız, duraktaki bankta oturarak otobüs bekleyen 23 yaşındaki engelli Doğan K.'nin yanına geldi.

Bahadır Yıldız'ın elindeki dua kitabını satmak istediğini söylemesi üzerine Doğan K., parasının olmadığını söyleyerek Yıldız'ı geri çevirdi. Doğan K.'ye inanmayan Bahadır Yıldız ise, üzerindeki bıçağı çıkartarak, cüzdanını vermesini söyledi.

CÜZDANDAN PARA ÇIKMAYINCA UZAKLAŞTI

Direnen Doğan K. ile zorla cüzdanı almak isteyen Yıldız arasında arbede çıktı. Saldırgan, Doğan K.'nin cebinden cüzdanı aldı. İçinde para olmadığını görünce de yere atıp, yürüyerek uzaklaştı.

Adana'da dua kitabı satmaya çalıştığı engelliyi hırpalayıp gasbetti VİDEO



ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Yıldız'ı, 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinden Doğan K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri süren Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananları yoldan geçen bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

















