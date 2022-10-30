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    Adana'da düğünde muhtar adayını silahla vurdular

    Sokak düğününe katılan muhtar adayı Galip Düz, düğünün ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • 30.10.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 17:35
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    Adana'da düğünde muhtar adayını silahla vurdular

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Mehmet Oruç Caddesi civarında, bir sokak düğünü yapıldı.

    Düğüne katılan 19 Mayıs Mahallesi muhtar adayı Galip Düz'e ve oğlu Muhammed Düz’e, düğün ortasında silahlı saldırı düzenlendi.

    Saldırı sonucu yaralanan Galip ve Muhammed Düz, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana da düğünde muhtar adayını silahla vurdular #1

    Muhtar adayı hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

    Galip Düz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı ve vefat etti.

    Şüphelilerden biri yakalandı

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Doğan D. adlı şahıs, yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre, saldırıda bulunan diğer şüpheli Mehmet Emin Ş.'nin yakalanması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Adana da düğünde muhtar adayını silahla vurdular #2


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