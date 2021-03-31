Adana'da 'düğünümüze neden geldin' cinayeti kamerada

Adana’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgasında 2 zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yapılan düğünde 17 yaşındaki C.G., Gürsoy Kaya’nın yanına gelerek “Bu mahalle sizin değil, bizim düğünümüze neden geldiniz” dedi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya C.G’nin arkadaşı 17 yaşındaki O.D’de katıldı. Kavgada tabanca, taş, bıçak ve sopalar kullanıldı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Taraflar birbirlerinin araçlarına zarar verdi. Bu arada, O.D. tabanca ile Gürsoy Kaya’yı kovalamaya başladı. Sokakta Kaya’yı sıkıştıran O.D. tabancayla peş peşe ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaya vurulduğundan habersiz kaçtı. Kaya’nın vurulma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Kaya kurtarılamadı.

Olayda 2 kişi de sopa ile yaralandı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük olan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TUTUKLANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde ölen şahsın kendilerine küfrettiğini öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.