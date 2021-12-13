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    Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

    Adana'da Nazik Sancar (28), bir süredir ayrı yaşadıktan sonra dün barıştığı eşi Ömer Sancar (27) tarafından pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 00:19
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    Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

    Adana'da saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik ve Ömer Sancar çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    4 EL ATEŞ ETTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı av tüfeğiyle eşi Nazik Sancar'a 4 el ateş etti.

    Adana da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü #1

    KENDİNİ İHBAR ETTİ

    Saçmaların isabet ettiği talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendisini ihbar etti.

    Şüpheli, olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinci gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı incelemede Nazik Sancar'ın öldüğü belirlendi.

    Adana da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü #2

    BİR GÜN ÖNCE BARIŞMIŞLAR

    Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve dün barıştıkları iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Cinayet şüphelisi eş Ömer Sancar emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü #3

    Adana da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü #4

     

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