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    Adana'da dur ihtarına uymayan şüpheli üzerinde çelik yelekle yakalandı

    Polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı. Devriye ekiplerince yakalanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Azat D.'nin üzerinden çelik yelek çıktı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 06:41
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 06:50
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    Adana'da dur ihtarına uymayan şüpheli üzerinde çelik yelekle yakalandı

    Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi D400 Karayolu'nda sabit yol kontrolü yapan polis, şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iddiaya göre yol kenarındaki dubaları devirerek hızla kaçtı.

    Polisin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı.

    DEVRİYE EKİBİ ÖNÜNÜ KESTİ

    Bir süre ara sokaklara giren sürücü, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi D400 Karayolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı.

    Otomobil, Dedekorkut Mahallesi yakınlarında yolu kesen devriye ekiplerince yakalandı.

    ÜZERİNDEN ÇELİK YELEK ÇIKTI

    Polis ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki Azat D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Azat D.'nin üst arasında tişörtünün altına çelik yelek giydiği tespit edildi.

    Cezaevinden çıktığını ve hasımları olduğu için çelik yelekle gezdiğini söyleyen Azat D. ve otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü.

    Otomobil ise detaylı incelenmek üzere Akıncılar Polis Merkezi'nin otoparkına çekildi.

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    Adana da dur ihtarına uymayan şüpheli üzerinde çelik yelekle yakalandı #2

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    Adana da dur ihtarına uymayan şüpheli üzerinde çelik yelekle yakalandı #5

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