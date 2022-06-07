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    Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı

    Adana’da, polisin takibiyle durdurulan takside narkotik köpeği ‘Aşil’ ile yapılan aramada, bagajdaki yorgan ve kilimlerin arasına gizlenen 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
    • 07.06.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:09
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    Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde taşındığı ihbarının ardından harekete geçti.

    Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki taksiyi takibe aldı.

    İhbar alındı, taksi durduruldu

    Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu.

    H.T.’nin indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı.

    Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı VİDEO

    Yorganın arasından 15 kilo esrar çıktı

    'Aşil’in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yorgan ve kilimlerin arasına gizlenen 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan H.T., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.

    DHA'nın aktardığına göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı #1

    Adana da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı #2

    Adana da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı #3

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