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- Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı
Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı
- 07.06.2022 - 09:51
- Güncelleme : 07.06.2022 - 10:09
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde taşındığı ihbarının ardından harekete geçti.
Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki taksiyi takibe aldı.
İhbar alındı, taksi durduruldu
Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu.
H.T.’nin indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı.
Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı VİDEO
Yorganın arasından 15 kilo esrar çıktı
'Aşil’in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yorgan ve kilimlerin arasına gizlenen 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.T., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.
DHA'nın aktardığına göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.