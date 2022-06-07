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Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı

Adana'da durdurulan taksiden 15 kilo uyuşturucu çıktı

Adana’da, polisin takibiyle durdurulan takside narkotik köpeği ‘Aşil’ ile yapılan aramada, bagajdaki yorgan ve kilimlerin arasına gizlenen 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.