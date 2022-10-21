Adana'da, e-ticaret sitesinin hackleyip 15 milyon TL dolandıran örgüte operasyon

Adana'da, e-ticaret sitesinin hackleyip 15 milyon TL dolandıran örgüte operasyon

E-ticaret sitesini hackleyerek kurdukları sahte ödeme sistemi aracılığı ile 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen örgüte operasyon düzenlendi. 110 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana’da, e-ticaret sistemini hackleyen bir suç örgütü sahte ödeme sistemine yönlendirdikleri 500 kişiden 15 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Aynı örgüt, dolandırdığı parayı aklamak için kripto para borsasını kullandı.

Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 128 şüpheli tespit edildi.

Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin, hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdiği saptandı.

DHA’nın haberine göre; şüphelilerin, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu.

Sık sık il değiştirdiler, suç ofisleri kurdular

Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı.

Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de suç ofisleri kurdukları belirlendi.

Adana'da, e-ticaret sitesinin hackleyip 15 milyon TL dolandıran örgüte operasyon VİDEO



15 ilde şafak operasyonu gerçekleştirildi

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 110 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonun sürdüğü, yakalama kararı alınan 18 kişinin arandığı bildirildi.