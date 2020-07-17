Adana'da ehliyetsiz genç, polisten 25 kilometre kaçabildi

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.

Adana merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 BLN 90 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü, kaçmaya başladı. Hekimköy Bulvarı'ndan Çatalan Caddesi'ne çıkan araç, kaçışını Çukurova ilçesi yönünde sürdürdü.

KOVALAMACA 25 KİLOMETRE SÜRDÜ

Polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine aracın kaçış güzergahlarında önlem alındı. Çatalan Batı Köprüsü'nden Adnan Menderes Bulvarı'na buradan da ara sokaklardan Turgut Özel Bulvarı'na çıkan hafif ticari araç, 25 kilometrelik kovlamacanın sonunda Ekrem Tok Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin önündeki trafik ışıklarında yakalandı.

EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇMIŞ

Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polisler, isminin Arda B. (19) olduğu tespit edilen sürücünün, ehliyetsiz araç kullandığını belirledi. Sürücü hakkında, ehliyetsizlik, trafikte makas atma, kırmızı ışık ihlali, dur ihtarına uymamak suçlarından 4 bin 277 TL para cezası uygulanırken, araç sahibine ise 2 bin 473 TL ceza kesildi. Öte yandan sürücünün kaçtığı hafif ticari araç ise Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.