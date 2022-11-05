Petrol
98.62
4.17%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.175
3.91%
BTXN Coin
10.62
3.10%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Adana’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3'ü çocuk 5 yaralı

    Adana'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
    • 05.11.2022 - 00:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3'ü çocuk 5 yaralı

    Adana'nın Pozantı ilçesinde saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı ışıklarında, Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan E. (25) yönetimindeki 42 CZD 69 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ö. yönetimindeki 31 AKJ 219 plakalı araca arkadan çarptı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada Gazal E. (61), Şükran E. (32), Ela Ö. (8), Elif Ö. (8) ve Eylül Ö. (9) yaralandı.

    Adana’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 ü çocuk 5 yaralı #1

    Ehliyetsiz sürücü polis merkezinde

    İHA'nın haberine göre, yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Ramazan E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adana’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 ü çocuk 5 yaralı #2


    'Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz'
    Dünya

    'Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz'

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları..
    Medya

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları..

    Görüş Bildir