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- Adana’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Adana’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Adana'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
- 05.11.2022 - 00:46
Adana'nın Pozantı ilçesinde saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı ışıklarında, Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan E. (25) yönetimindeki 42 CZD 69 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ö. yönetimindeki 31 AKJ 219 plakalı araca arkadan çarptı.
Ekipler olay yerine geldi
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Gazal E. (61), Şükran E. (32), Ela Ö. (8), Elif Ö. (8) ve Eylül Ö. (9) yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü polis merkezinde
İHA'nın haberine göre, yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Ramazan E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.