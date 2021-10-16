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    Adana'da ekipler 'Cono' aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı

    Kentte huzuru kaçırdığı belirlenen ve haklarında çeşitli şikayetler olan 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 500 özel harekat polisi katıldı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 09:06
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    Adana'da ekipler 'Cono' aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede toplum huzurunu kaçıran ve tehlike oluşturan şahıslara nefes aldırmıyor.

    Güvenlik güçleri bölgede hakim olan 'Cono aşireti' olarak bilinen suç örgütüne yönelik baskın düzenledi.

    500 EKİP KATILDI

    Araların da kadınların da bulunduğu 30 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonuna, hava destekli  500 ekip katılım sağladı.

    Adana da ekipler Cono aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı #1

    30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Özel harekat polisinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evde, haklarında yaralama, kurşunlama, gasp ve benzeri suçlara karıştığı belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da ekipler Cono aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı #2

    Adana da ekipler Cono aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı #3

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    Adana da ekipler Cono aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı #9

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