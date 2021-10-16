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- Adana'da ekipler 'Cono' aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı
Adana'da ekipler 'Cono' aşiretine operasyon düzenledi: 30 gözaltı
Kentte huzuru kaçırdığı belirlenen ve haklarında çeşitli şikayetler olan 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 500 özel harekat polisi katıldı.
- DHA
- 16.10.2021 - 09:06
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede toplum huzurunu kaçıran ve tehlike oluşturan şahıslara nefes aldırmıyor.
Güvenlik güçleri bölgede hakim olan 'Cono aşireti' olarak bilinen suç örgütüne yönelik baskın düzenledi.
500 EKİP KATILDI
Araların da kadınların da bulunduğu 30 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonuna, hava destekli 500 ekip katılım sağladı.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Özel harekat polisinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evde, haklarında yaralama, kurşunlama, gasp ve benzeri suçlara karıştığı belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.