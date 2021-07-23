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    Adana'da elektrik direğinde akıma kapıldı

    Kabloları düzeltmek için direğe çıkan şahıs, elektrik akımına kapıldı. Mahallelinin yardıma koştuğu adam, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 12:41
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    Adana'da elektrik direğinde akıma kapıldı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3098 sokakta meydana Selçuk Sayıcı (30) sokaktaki elektrik direğine çıktı.

    Burada kabloları kontrol ederken akıma kapılan Sayıcı, direkte asılı kaldı. Sayıcı’nın yardımına mahalle sakinleri koştu.

    SON ANDA YETİŞTİLER

    Durumun sağlık, CAN-KUR, TEDAŞ ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken, CAN-KUR ekipleri şahsı elektrik direğinden indirdi.

    KURTARILAMADI

    Ambulansa alınan Sayıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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