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    Adana'da elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

    Yüreğir ilçesinde kimliği belirlenemeyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince elektrik direğine çarparak takla attı.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 05:09
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 05:14
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    Adana'da elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Karataş Yolu’nda kimliği belirlenemeyen bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Hakimiyeti kaybolan otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından takla atarak tarlaya devrildi.

    ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kimliği belirlenemeyen kadın sürücü ve yolcu konumundaki Hasan Tekdemir (22)’ i çıkarttı.

    Sağlık ekipleri yaptığı inceleme iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişiler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana'da elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti VİDEO

    Adana da elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti #1

    Adana da elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Adana da elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti #3

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