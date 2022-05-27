Adana’da elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradı

Elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan genç, hayatını kaybetti. Polis katil zanlısını arıyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesi Sarısakal Mahallesi'nde gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Yunus Karataşlı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Karataşlı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Hastanede can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Karataşlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı aranıyor

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 11 adet boş kovan tespit etti.

DHA’nın haberine göre cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.