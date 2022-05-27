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    Adana’da elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradı

    Elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan genç, hayatını kaybetti. Polis katil zanlısını arıyor.
    • 27.05.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 09:14
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    Adana’da elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradı

    Adana’nın Ceyhan ilçesi Sarısakal Mahallesi'nde gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Yunus Karataşlı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

    Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Karataşlı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

    Hastanede can verdi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ambulans ile hastaneye kaldırılan Karataşlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Adana’da elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradı #1

    Katil zanlısı aranıyor

    Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 11 adet boş kovan tespit etti.

    DHA’nın haberine göre cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

    Adana’da elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradı #2


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