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    Adana’da emeklinin bankamatikten parasını çaldı

    Polisin sıkı takibi sonucu yakalanan hırsız, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını söyledi.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 10:36
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    Adana’da emeklinin bankamatikten parasını çaldı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda para çekmek için bankamatiğe giden emekli noter katibi İdris Zorlu’nun (75) arkasından giden bir kişi, müşteri gibi beklemeye başladı.

    Zorlu, parasını aldığı sırada arkasındaki kişi elindeki paraları alıp, kaçtı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    KAÇARKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek şüphelinin yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Yapılan çalışma sonucu kapkaçı yapanın Mustafa Başkurt olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi kaçış güzergahında takibe aldı.

    Şüphelinin kapkaçın ardından kaçarken, üzerindeki kıyafetleri de değiştirdiği görüldü.

    Adana’da emeklinin bankamatikten parasını çaldı #1

    ‘PARAYI KÖTÜ GÜNLER İÇİN SAKLIYORUM’

    Şüpheli Başkurt, polisin çalışmasıyla olaydan yaklaşık 3 saat sonra Ulucami Mahallesi’ndeki Tarihi Büyüksaat Kulesi yakınlarında yakalandı.

    Başkurt’un paranın bir kısmıyla ayakkabı, pantolon, şapka, iç çamaşırı ve cerrahi maske aldığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Başkurt’un ifadesinde, kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü.

    Adana’da emeklinin bankamatikten parasını çaldı #2

    TUTUKLANDI

    Başkurt’un ‘kapkaç’, ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Başkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana’da emeklinin bankamatikten parasını çaldı #3

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