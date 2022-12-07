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- Adana'da engelli oğluyla dalga geçen şahıs tarafından öldürüldü
Adana'da engelli oğluyla dalga geçen şahıs tarafından öldürüldü
- 07.12.2022 - 11:45
- Güncelleme : 07.12.2022 - 11:57
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Yunus Akdağ, acımasızca cinayet işledi.
Yolda yürüdüğü sırada 51 yaşındaki komşusu Cumali Sucu'nun zihinsel engelli 20 yaşındaki oğluyla dalga geçti.
Akdağ bir süre hakaretlerini sürdürdü. Olayı öğrenen baba Sucu, şahsı uyarmak için yanına gitti.
Sopayla başına vurdu
Burada ikili arasında çıkan tartışmada tansiyon bir anda yükselmeye başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Akdağ, evden aldığı sopayla Cumali Sucu’nun başına vurup kaçtı.
Hayatını kaybetti
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Sucu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın aktarımına göre; tedaviye alınan Cumali Sucu, 28 Kasım gecesi hayatını kaybetti.
"Odun parçasını rastgele fırlattım"
Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akdağ'ın saklandığı adrese baskın yaptı.
Gözaltına alınan şahsın emniyette verdiği ifadesinde, “Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı.” dediği belirtildi.
Tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.