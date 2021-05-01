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    Enişte kayınço kavgası cinayetle bitti

    Yüreğir'de tartıştığı eniştesi tarafından ağır yaralanan Mesut Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 01.05.2021 - 05:33
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 11:17
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    Enişte kayınço kavgası cinayetle bitti

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2245 Sokak'ta Mesut Yılmaz, iddiaya göre ablasının eşi Mehmet O. ile sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet O., pompalı av tüfeğiyle Yılmaz'a iki el ateş edip, kaçtı.

    Göğsünün sol tarafına ve koltuk altına saçmalar isabet eden Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet O.'yu yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

    Enişte kayınço kavgası cinayetle bitti #1

    Enişte kayınço kavgası cinayetle bitti #2

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