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    Adana'da epilepsi krizi geçiren çocuğu dolmuş şoförü kurtardı

    Aracında epilepsi krizi geçiren yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü, "Allah bir daha yaşatmasın. Vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.
    • 23.07.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 12:35
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    Adana'da epilepsi krizi geçiren çocuğu dolmuş şoförü kurtardı

    Adana'da dolmuş şoförlüğü yapan Zeki Akarcalı yolcunun hayatını kurtardı.

    Dolmuşa binen 12 yaşındaki Tahir K., yolculuk esnasında oturduğu koltukta epilepsi krizi geçirdi.

    Durumu fark eden ve seyit halinde olan şoför Akarcalı, direksiyon başından inerek küçük çocuğa müdahalede bulundu.

    Güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi

    Kriz geçiren çocuğun durumunun kötüleştiği fark eden şoför, ambulansı beklemeden güzergahından çıkarak hastaneye gitti.

    Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken kriz anları dolmuş içerisindeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Adana'da epilepsi krizi geçiren çocuğu dolmuş şoförü kurtardı VİDEO

    Adana da epilepsi krizi geçiren çocuğu dolmuş şoförü kurtardı #1

    "Kim olsa aynısını yapardı"

    Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, “Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonra da hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Vatandaşlık görevimi yaptım” diye konuştu.

    Adana da epilepsi krizi geçiren çocuğu dolmuş şoförü kurtardı #2

    Para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

    İHA'nın aktarımına göre; Öte yandan, Zeki Akarcalı'nın 2020 yılında da içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı sahibine teslim ettiği kaydedildi.

    Adana da epilepsi krizi geçiren çocuğu dolmuş şoförü kurtardı #3

    Adana da epilepsi krizi geçiren çocuğu dolmuş şoförü kurtardı #4


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