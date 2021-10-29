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    Adana'da eroinle yakalanan 20 yaşındaki torbacı tutuklandı

    Üzerinde eroinle yakalanmasının ardından gözaltına alınan 20 yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan gencin, satıcı olmadığını, bağımlı olduğunu söylediği belirtildi.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 13:17
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    Adana'da eroinle yakalanan 20 yaşındaki torbacı tutuklandı

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Bölgede araştırma yapan ekipler, Suriye uyruklu Hasan Hüseyin'in torbacılık yaptığını tespit edip takibe aldı.

    11'ER PAKETLİK 14 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Suçüstü yakalanan Hüseyin'in üst aramasında 'fişek' olarak tabir edilen, satışa 11 paket halinde toplam 14 gram eroin ele geçirildi.

    "BAĞIMLIYIM, SATICI DEĞİLİM"

    Gözaltına alınan Hüseyin’in, emniyetteki sorgusunda, "Bağımlıyım, satıcı değilim. 1,5 yıldır uyuşturucu kullanıyorum." dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Adana da eroinle yakalanan 20 yaşındaki torbacı tutuklandı #1

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