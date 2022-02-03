Adana’da eşi, çocuğu içerideyken evini yaktı: Çıkınca beni de öldürür

Adana’da eşi, çocuğu içerideyken evini yaktı: Çıkınca beni de öldürür

1,5 yaşındaki oğlu, baldızı, kayınbiraderi ve kayınvalidesinin içeride bulunduğu daireyi ateşe veren Ahmet Kayadelen tutuklandı. Pınar Kayadelen, “Çıkınca beni de öldürür” dedi.

Adana’da ikamet eden Pınar (23) ile Ahmet Kayadelen (28) çifti, ayrı yaşama kararı aldı. Pınar Kayadelen ve ailesi, 29 Ocak'ta Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki daireye taşındı.

Telefonla arayıp eşyalarını almak istediğini belirten Ahmet Kayadelen, eşinin oturduğu eve gitti.

Kayadelen, dışarıda yağmur yağdığını görünce bir süre eşine kalmak istediğini söyleyince, Pınar Kayadelen kabul etti.

BİNAYI ATEŞE VERİP KAÇTI

Ahmet Kayadelen, 1 Şubat sabahı eşi işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra iddiaya göre 1,5 yaşındaki oğlu D.K.'nin de bulunduğu evi ateşe verip kaçtı.

Kayadelen’in başka bir odada bulunan kayınvalidesi F.A. (40), baldızı Z.Y. (19) ile kayınbiraderi G.Y. (18) ile diğer dairelerde oturanlar, binayı boşalttı.

ALEVLER ÜST KATA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, üst kattaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da dehşet: Çocuklarının bulunduğu evi ateşe verdi VİDEO ARŞİV



TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ekipler, dumandan etkilenen D.K.'ye ambulansta müdahale etti. Ahmet Kayadelen ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kayadelen'in polis aracına götürüldüğü sırada apartmanda oturanların tepki gösterdiği görüldü. Olayı haber alarak apartman önüne gelen çiftin yakınları ise birbirine girdi. Polis, tarafları sakinleştirip bölgeden uzaklaştırdı.

SİGARADAN ÇIKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yangın sonucu 2 daire de kullanılamaz hale geldi. Polis merkezine götürülen Ahmet Kayadelen ifadesinde; kasten yangın çıkarttığı iddialarını reddetti. Yangının sigaradan çıktığını öne süren Kayadelen, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDUM”

Ailesiyle birlikte dayısının evine yerleşen Pınar Kayadelen, evlendikleri günden bu yana şiddet gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu bağımlısıydı ve eve gelmiyordu. Bu nedenle kendisini uyardığımda şiddet uyguluyordu. İlk hamileliğimde sinir ve stres yaşadığım için bebeğimi de düşürdüm. Bu hep böyle sürdü ve 2 ay önce medeni bir şekilde boşanmaya karar verdik. Kendisi de artık uyuşturucudan kurtulamadığını ve hayatımı mahvetmeye gerek olmadığını söyledi. Hatta boşandıktan sonra Adana'dan gideceğini, eşyalarla birlikte aylık bin 500 lira vereceğini de belirtti. Sonrasında da evi taşıdık.





“BANYODA UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI GÖRDÜM”

Olaydan bir gün önce de yağmur yağıyordu, eve eşyalarını toplamaya geldi. Daha sonra banyoda uyuşturucu kullandığını gördüm ve tartıştık. Oğlumla diğer odada uyudum ve sabah kalktığımda hala evdeydi. İşe gittikten saatler sonra annem beni arayıp, evin yandığını söyledi.

“SÜREKLİ SENİ DELİRTECEĞİM DERDİ”

Eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Sokağa gittiğimde sinir krizleri geçirdim ve beni ambulansa aldılar. Ahmet'in bana güldüğünü gördüm. Yanına gidip, evi neden yaktığını sordum. Bana sürekli, 'Seni delirteceğim' derdi.

Adana’da eşi, çocuğu içerideyken evini yaktı: Çıkınca beni de öldürür VİDEO







“OĞLUMU EVİN İÇİNDE YAKACAĞI AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ”

Aklımda hep oğlumu kaçıracağı ve bana göstermeyeceği vardı. Oğlumu evin içinde yakacağı aklımın ucundan geçmezdi. Çocuğumun kıyafetlerini kurtarmak isterdim.

“AKARYAKIT İSTASYONUNDAN BENZİN BİDONUYLA ÇIKTIĞINI GÖRENLER VARMIŞ”

Beni mahvetti, eşyalarda gözüm yok. Tek tesellim; oğlumun, annemin ve kardeşlerimin yaşıyor olması. Oğlumun eşyalarından geriye sadece yanmış emziği kaldı. İfadesinde sigara nedeniyle evin yandığını söylemiş. Ama Ahmet'in akaryakıt istasyonundan benzin bidonuyla çıktığını görenler varmış.

“ÇIKTIĞINDA BENİ DE ÖLDÜRÜR”

Bunların hepsi ortaya çıkacak. Cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Çocuğu içerdeyken evi yakan bir adam, çıktığında beni de öldürür.”