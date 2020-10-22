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    Adana'da eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

    Tartıştığı eşi tarafından darbedilen talihsiz kadın, tedavi altına alınırken; şüpheli koca polis ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 07:48
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 07:48
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    Adana'da eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'ta yaşayan Dursun O. (40), ismi henüz öğrenilemeyen eşi ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzeri Dursun O., eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darbedildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Dursun O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şüpheli eşi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı #1

    Adana da eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı #2

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