Adana'da eşi tarafından yüzü bıçakla kesilen kadın konuştu

Seyhan ilçesinde başka bir erkekle otele girdiği iddiasıyla yüzü kesilen kadın, 'Beni takip ediyordu, korktuğum için otele girdim yanımda biri yoktu' dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 23 Aralık günü yaşanan olayda Serkan T. (41) isimli şahıs 10 sene önce Türkiye'ye gelen Suriyel, Sara B. (25) ile 3 sene önce dini nikahla evlendi.

Genç kadın, sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek 6 ay önce Serkan T.’yi terk etti.Serkan T. ayrılığı kabullenmeyip Sera B.’yi sürekli rahatsız etmeye başladı.

Çiftin, 5 ay önce de Berat ismini verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Minik Berat, doğduktan sonra 1 ay annesinin yanında kaldı ancak daha sonra Serkan T.’nin annesi Naciye, iddiaya göre torununu annesinden aldı ve bir daha da göstermedi.

"EVLADINI GÖREMEZSİN"

Evladını görmek için her yolu deneyen genç kadına ise T. ailesi tarafından, ‘Barışmazsan evladını göremezsin’ şartı koşuldu.

Barışmayı kabul etmeyen Sara B., geçen gün çalıştığı kafeden çıkıp evine giderken Serkan T. tarafından takip edildiğini fark edip bir otele girdi.

"DEMİR SOPAYLA SALDIRDI"

O sırada ise Serkan T., eşinin arkasından otele girip demir sopayla saldırdı.

Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden şahıs, ardından eşinin yüzünü ve kollarını bıçakla kesti.

"YARALI KADININ BAŞINDA BEKLEDİ"

Yaralı kadının başında da bir süre bekleyen Serkan T., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Sara B. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİR ERKEKLE ÇIKARKEN GÖRDÜM"

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Serkan T.’nin ifadesinde, “Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Daha sonra da otele girdiklerini görüp yanına gittim” dediği belirtildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KORKTUĞUM İÇİN OTELE GEÇTİM"

Sara B. eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, “Ben işten çıktıktan sonra eve giderken bir baktım ki Serkan beni takip ediyordu. Korktuğum için eve gidemedim. Daha güvenli bir yer olduğu için otele geçtim. Ben otele tek girdim, yanımda bir adam da yoktu. O iddiayı da kabul etmiyorum. Yalan söyledi. Benimle barışmak istiyor ama ben sürekli ayrılmak istiyorum. Çok kötü bir adam, sürekli alkol alıp, uyuşturucu kullanıyor. Sürekli fiziksel şiddet vardı. Bir işi de yok, çalışmıyor ve benim paramı harcıyor. Evi ben geçindiriyordum”

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"ÇOCUĞUMU GÖRMEK İSTERSEM BARIŞMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Bir çocuğum var ve onu göremiyorum, göstermiyorlar. Şuan Serkan’ın annesinin yanında. Ben çocuğumu görmek istedim ama göstermiyorlar. Görmek istersem tekrar barışmam gerektiğini söylediler” şeklinde konuştu.

"ÖLDÜĞÜMÜ HİSSETTİM"

Olay gecesini de anlatan Sara B., “Ben o adamdan kurtulmak istiyorum, şikayetçiyim. Ben öyle bir şey beklemiyordum. O gün öldüğümü hissettim. Ben yaşadığıma inanamadım. Böyle bir şey beklemezdim. Kafamda, burnumda, yüzümde ve kolumda kesikler var. Sırtımda da bıçak izleri var” ifadelerini kullandı.