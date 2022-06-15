Adana'da eşinden şiddet gören kadının feryadı

Şiddet uygulayan eşine boşanma davası açan kadının hayatı kabusa dönerken yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın "Ben öldükten sonra beni korumayın" diyerek feryat etti.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 36 yaşındaki Ayşegül B., şiddet gördüğü 14 yıllık eşi Kasım B.’ye 2,5 ay önce boşanma davası açtı.

Karısını ölümle tehdit etti

Koca, karısının kendisine açtığı boşanma davasını geri çekmesi için bir süre onu ikna etmeye çalıştı. Ancak genç kadın, 3 çocuğuyla yaşadıklarından bıkarak boşanma davasından vazgeçmedi.

Bunun üzerine koca, "Önce evi, arabayı ve iş yerini yakacağım sonra da seni öldüreceğim." dedi.

Evini, iş yerini ve arabasını ateşe verdi

Kasım B., eşi ve çocuklarının şans eseri evde olmadığı zamanda iş yerini, evini ve arabasını ateşe verdi. Zanlı bunu çay içerek de izledi.

Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerini çağırması üzerine ekipler, yangını söndürdü. Ancak evdeki tüm eşya kullanılamaz hale geldi.

"Bu benim son çırpınışlarım"

Bu durumu öğrenip eve çocuklarıyla birlikte gelen genç kadın gözyaşlarına boğularak, "Bu bir kadının çığlıkları. Bu benim son çırpınışlarım. 'Benden boşanırsan evi arabayı yakarım sonra da seni öldürürüm' demişti. Şimdi evi arabayı yaktı ve şu an serbest. Ben öldükten sonra beni korumayın." dedi.Genç kadının çocukları da evi görünce gözyaşlarını tutamadı.

"Serbest bırakmışlar"

Ayşegül B., eşiyle severek evlendiğini, ilk başta her şeyin çok güzel olduğunu ancak uyuşturucuya alıştıktan sonra kendisini dövmeye başladığını, ara ara şiddet uyguladığını belirterek, "Son zamanlarda metamfetamin kullanmaya başladı. Onu kullanınca hayal görmeye başlayıp şiddeti artırdı. Benim kendisini aldattığımı düşünüyordu. Hayal görüyordu. Bu nedenle ben kendisine boşanma davası açtım. Bunu kabullenmeyip evi, iş yerini ve arabayı yaktı. Beni de ölümle tehdit ediyor. Ben korkuyorum. Ev, araba ve iş yeri kocamın üzerine diye serbest bırakmışlar. Ben öldükten sonra onu tutuklasanız ne olur. Ben ayrıca ölümden korkmuyorum geride çocuklarımı bırakacağım için korkuyorum." dedi.