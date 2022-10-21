Adana’da eşini 5 yerinden vuran şahıs tutuklandı

Kendisini aldattığını düşündüğü eşini 5 yerinden vuran Ahmet Akcan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde, 30 Eylül saat 18.00 sıralarında Ahmet Akcan (33), 6 yıllık eşi Dilan Akcan’ın cep telefonuna yabancı bir numaradan gelen aramayı görünce aldatıldığını düşünerek eşini hem darbetti hem tabanca ile vurdu.

Kurşunlar, 2 çocuk annesi Dilan Akcan’ın karnına, göğsüne, boynuna ve eline isabet etti.

Dilan Akcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Yüreğir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Evinin odunluğunda yakalandı

Şüphelinin saklanmış olabileceği adreslere baskın yapan ekipler, Ahmet Akcan’ı evinin odunluğunda olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı.

İfadesini değiştirsin diye eşine baskı uyguladığı iddiası

Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan’ın, ailesinin yanında kalan eşini zorla eve getirdiği ve ifadesini değiştirmesi için baskı uyguladığı öne sürüldü.

Kayınvalidesinin iftira attığını söyledi Ahmet Akcan ifadesinde ise eşini kendisinin vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti.

Dilan Akcan ise kocasının husumetlisi A.A.B. (28) tarafından yaralandığını öne sürdü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan A.A.B. ise o saatte amcasıyla birlikte evde olduğunu söyledi.

“Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım”

İHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Akcan, adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, “Çok kısa bir aradan sonra mahalledeki ağabeylerle görüşeceğim tek tek. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım.” dedi. Ahmet Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.