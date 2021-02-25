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    Adana'da eşini darbetti: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım

    Kendisinden 11 yaş küçük eşini darbederek intihar girişimine neden olan şahıs, eşinin kolunu, sakinleştirmek için ısırdığını söyledi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 11:00
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    Adana'da eşini darbetti: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan 20 yaşındaki Fatma Bebek, eşinin şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak’taki evinin 3. katından atlayıp intihar girişiminde bulundu.

    Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Burada Bebek’in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek’in beline platin takıldı.

    EŞİ TUTUKLANDI

    Bu arada polis, dayakçı koca Şahin Bebek’i (31) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

    Adana'da eşinin şiddetine dayanamayarak evinin 3. katından atlayan kadın ViDEO

    Adana da eşini darbetti: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım #1

    15 YAŞINDA KAÇIRDIĞI BELİRTİLDİ

    Kendisinden 11 yaş küçük eşini, 15 yaşında kaçırıp o günden sonra odun, süpürge sapı ve kemerle dövdüğü ileri sürülen kocanın ifadesi ortaya çıktı.

    Adana da eşini darbetti: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım #2

    "SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN KOLUNU ISIRDIM"

    Zanlı kocanın ifadesinde, işsiz olduğunu ekonomik problemlerin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, “Eşim grip oldu, ben de yarın seni doktora götüreyim dedim. Öğleden sonra eve gelip sokaktan eşimi arayıp hadi gel doktora gidelim dedim. Bir süre bekledim eşim gelmeyince eve gittim.

    Adana da eşini darbetti: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım #3

    Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Benim üzerime doğru yürüdü. Kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım. Ben eşimi darbetmedim, evden ayrıldıktan sonra eşimin düştüğünü öğrendim. Bu olaydan dolayı üzgünüm kimseden şikayetçi değilim.” dediği öğrenildi.

    Fatma Bebek’in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

    Adana da eşini darbetti: Sakinleştirmek için kolunu ısırdım #4

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