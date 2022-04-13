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    Adana'da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı

    Yüreğir ilçesinde yeniden evlenme teklifini reddeden karısını canice katleden şahıs, intihar girişiminde bulunduğu nedeniyle tamamlanan tedavisi sonrası mahkemece tutuklandı.
    • 13.04.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 11:26
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    Adana'da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı

    Adana'da 6 Nisan günü yaşanan dehşet olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Yüreğir ilçesinde 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşanmıştı.

    Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu. Gür olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

    "Teyze bana yardım et, beni öldürecek"

    Bu sırada Şükriye Gür, saat 04.55’te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa’ya, "Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek.” mesajı attı.

    DHA'nın haberine göre bu esnada Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür’ü öldürdü. Ardından polisi arayan Ümit Sevinç, “Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim.” dedikten sonra boğazını keserek intihara kalkıştı.

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #1

    İkisi de kanlar içerisinde bulundu

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapı kilitli olunca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kapısı kırılarak girilen evde Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

    Şükriye Gür’ün öldüğü tespit edilirken, Ümit Sevinç ise hastaneye kaldırıldı. Şükriye Gür, otopsinin ardından Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı’nda babası Ali Gür’ün kabrinin yanına defnedildi.

    Tedavi sonrası emniyete götürüldü

    Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit Sevinç, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #2

    "Mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm"

    İfadesinde, eski eşinin sosyal medya üzerinden başkalarıyla mesajlaştığını görerek kıskançlık krizine girdiğini öne süren Sevinç, “Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum.” dedi.

    Katil zanlısı tutuklandı

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #3

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #4

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #5

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #6

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #7

    Adana da eşini katledip kendine zarar veren zanlı, tedavi sonrası tutuklandı #8


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