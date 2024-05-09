Adana'da eşini öldürdü, WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştı Çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Özgür Durmuş, evde tartıştığı eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı bıçaklayarak öldürdü.

Kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı da yaralayan Durmuş, olaydan sonra yakalanıp tutuklandı.

Tutuklanan Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özgür Durmuş davaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Alkollü olduğunu söyledi

Avukatlar ile sanığın yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu tekrarladı.

"WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım"

Eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Durmuş, “Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım. Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum.

Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Durmuş’un tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)