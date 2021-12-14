Adana'da eşini öldüren zanlı: Üzerime çok geldi

Çukurova ilçesinde yeni barıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Zanlı kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Üzerime çok geldi' dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde yeni barıştığı eşi Nazik S.'yi (28) pompalı tüfekle öldürüp, kendisini polis ekiplerine ihbar eden Ömer S. (27) tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı verdiği ifadede, 2015'te evlendiklerini, çocuk sahibi olamadıklarını ve bu konuda zaman zaman tartışma yaşadıklarını iddia etti.

"SUS YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Olay günü de aynı konunun açıldığı, bu yüzden tartışmaya başladıklarını söyleyen zanlının eşine, "Sus, yoksa seni öldürürüm." dediği, bunun üzerine Nazik S.'nin de "Öldürmezsen adam değilsin." diye çıkışması üzerine tüfekle karısına ateşe ettiğini ileri sürdü.





"ÜZERİME ÇOK GELDİ"

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere de karısı için "Üzerime çok geldi." ifadesini kullandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



