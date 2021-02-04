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    Adana'da bir kişi intihar etti

    Çukurova'da kayınbabasının evini tabanca ile basan kişi, kayınbabasını eşini ve kayınbiraderini yaraladıktan sonra intihar etti.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 22:47
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 22:57
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    Adana'da bir kişi intihar etti

    Adana'nın  Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde eşiyle boşanma aşamasında olan Meryem A. bir süredir babasının evinde kalıyordu.

    Bugün akşam saatlerinde öfkeli koca Hasan A., kayınbabasının evine elinde tabanca ile geldi.

    EVİ TABANCA İLE BASTI

    Evin içerisine giren Hasan A., kayınbabası Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem A.’yı göğsünden ve kayınbiraderi Yaşar K.’yi elinden vurdu.

    Ardından Hasan A. evin içerisine tabanca ile kafasına ateş edip yaşamına son verdi.

    Silah sesi duyan apartman sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Adana'da eşini ve eşinin ailesini silahla yaralayan kişi intihar etti VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K., Meryem A. ve Yasar K.’yi kentteki hastanelere kaldırdı.

    Başından yaralanan Mehmet K. ve göğsünden yaralanan Meryem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis evin içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra olayı gerçekleştiren Hasan A.’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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