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Adana'da bir kişi intihar etti
- İHA
- 04.02.2021 - 22:47
- Güncelleme : 04.02.2021 - 22:57
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde eşiyle boşanma aşamasında olan Meryem A. bir süredir babasının evinde kalıyordu.
Bugün akşam saatlerinde öfkeli koca Hasan A., kayınbabasının evine elinde tabanca ile geldi.
EVİ TABANCA İLE BASTI
Evin içerisine giren Hasan A., kayınbabası Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem A.’yı göğsünden ve kayınbiraderi Yaşar K.’yi elinden vurdu.
Ardından Hasan A. evin içerisine tabanca ile kafasına ateş edip yaşamına son verdi.
Silah sesi duyan apartman sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi.
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HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K., Meryem A. ve Yasar K.’yi kentteki hastanelere kaldırdı.
Başından yaralanan Mehmet K. ve göğsünden yaralanan Meryem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis evin içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra olayı gerçekleştiren Hasan A.’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.