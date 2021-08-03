Adana'da eşini ve çocuklarını darbeden şüpheli yakalandı

Adana'da eşini ve çocuklarını darbeden şüpheli yakalandı

Adana'da polis, eşini ve dört çocuğunu darbeden şüpheliyi, kapısını kırarak girdiği evde yakaladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kişinin karısını ve çocuklarını darbettiği, evine zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, iki katlı evin ikinci katına çıkarak elinde bıçak bulunan şüpheli M.K. ile iletişime geçti.

KADIN VE ÇOCUKLARI KURTARILDI

Bu sırada polis, ismi belirtilmeyen kadın ve 4 çocuğunun evden çıkmasını sağladı.

Evin kapısını kilitleyerek polise direnen M.K, ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Şüphelinin çağrılara cevap vermemesi üzerine mahalleye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'da eşini ve çocuklarını darbeden şüpheli yakalandı VİDEO

POLİS KAPIYI KIRIP YAKALADI

Savcılık talimatının ardından polis, itfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve girerek M.K'yi yakaladı.

Yarı baygın halde ambulansa bindirilen M.K'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.