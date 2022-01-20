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    Adana'da eşinin saldırısına uğrayan kadını polis kurtardı

    Boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğrayan kadını, KADES uygulaması aracılığıyla yardım istediği polisler kurtardı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 08:13
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 08:52
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    Adana'da eşinin saldırısına uğrayan kadını polis kurtardı

    Adana'nın Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde S.S.'nin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım istemesi üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.

    Eve kısa sürede ulaşan ekipler, kadının kocası M.S.'nin kaçarak bir binaya saklandığının ifade edilmesi üzerine çevrede araştırma yaptı.

    SALDIRGAN KOCA BULUNAMADI

    Binaların merdiven boşlukları ve bahçelerinde arama yapan polis, şüpheliyi bulamadı.

    Yapılan incelemede, eve gelen şüphelinin, S.S. ile tartıştığı sırada kadının erkek kardeşi O.B ile kavga ettiği ve pompalı tüfekle ateş açıldığı belirlendi.

    Adana'da eşinin saldırısına uğrayan kadını polis kurtardı VİDEO

    POMPALI TÜFEK VE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

    Kavgada M.S'nin, otomobilini O.B'nin üzerine sürdüğü, kontrolden çıkan aracın apartmanın merdiven korkuluklarına çarparak durduğu tespit edildi.

    Çevrede yapılan araştırmada, pompalı tüfeğe ait çok sayıda boş kovan bulundu.

    Gözaltına alınan O.B. polis merkezine götürüldü, kaçan M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Adana da eşinin saldırısına uğrayan kadını polis kurtardı #1

    Adana da eşinin saldırısına uğrayan kadını polis kurtardı #2

    Adana da eşinin saldırısına uğrayan kadını polis kurtardı #3

    Adana da eşinin saldırısına uğrayan kadını polis kurtardı #4


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