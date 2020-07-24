Adana'da eski başkomiser FETÖ'den aranırken teslim oldu

FETÖ kapsamında aranan eski başkomiser, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında aranırken, polise teslim oldu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

FETÖ kapsamında yargılanan 35 yaşındaki eski başkomiser M.S.'ye 13 Temmuz tarihinde operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.'yi adresinde bulamamıştı.

ADLİYEDE TESLİM OLDU

Daha önce başkomiserlikten ihraç edildiği öğrenilen M.S., adliyeye giderek polise teslim oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ İLE İLGİLİ OPERASYONLARA KATILMIŞ

M.S'nin, 2008'de Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde göreve başladığı ve 2017'de açığa alındığı ve bu süreçte FETÖ/PDY'ye yönelik çok sayıda operasyonda görev aldığı öğrenildi.

ÖRGÜTLE BAĞLANTI KURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şüphelinin, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık görüşmeler yaptığı iddia edildi.

3 ZANLININ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aynı soruşturma kapsamında aranan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

20 ZANLI YAKALANMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kayıtlarıyla haklarında tanık ifadeleri bulunan 24 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 Temmuz'da Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalanmıştı.

3'Ü TUTUKLANMIŞTI

Aralarında meslekten ihraç edilmiş 2 polisin de olduğu şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 4'ü ev hapsi şartıyla olmak üzere diğerleri adli kontrol kararıyla salıverilmişti.