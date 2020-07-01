Adana'da eski eşini bıçaklayan şahıs 2 ayda serbest kaldı

Aynı evde yaşadığı eski kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanarak yaralanan Lütfiye Emre, sanığın tahliye kararına gözyaşları içinde tepki gösterdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 35 yıllık evli çift Lütfiye Emre ile Ufuk S., 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı.

3 çocuk babası Ufuk S., boşanmaya rağmen kalacak yeri olmadığı için Emre'nin evinde yaşamaya devam etti.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Ufuk S., 2 ay önce Lütfiye Emre'yi uyuşturucu parası vermediği için 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Emre'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan eski koca, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Hakkında 'yaralama', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Ufuk S., 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü ilk duruşmaya, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

"'SENİ KESERİM, ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"

Duruşma salonunda hazır bulunan Lütfiye Emre, ifadesinde, eski eşinin sürekli uyuşturucu parası istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Benden yine para istemesi üzerine çıkan tartışmada mutfaktan bıçak aldı, baldır kısmıma birkaç defa sapladı. Tam karnıma saplayacakken yeğenim engel oldu ve yapmasına izin vermedi. Daha sonra boğazıma bıçak dayadı, 'Seni keserim, öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Bu sırada hakaretler savurdu.”

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Ufuk S. ise savunmasında, bir anlık sinirle eski eşini bıçakladığını söyleyerek, "Boğazına bıçak dayayıp, 'Seni keserim' dediğimi hatırlamıyorum. Hakaret içerikli bir söz söyleyip söylemediğimi de hatırlamıyorum. Uzlaşmak istiyorum” diye konuştu.

TAHLİYE OLDU

Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanığı, Lütfiye Emre'ye yönelik uzaklaştırma kararı verip, adli kontrol şartı getirerek, tahliye etti.

Lütfiye Emre ise duruşma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayarak tahliye kararına tepki gösterdi.

"BENİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRECEK"

Yaşadığı acıların cezasının 2 ay olmayacağını söyleyen kadın, "Cezaevinden şikayetimi geri çekmem için üç kez haber göndererek, 'Bu yarım kalan işi tamamlayacağım' diye tehdit etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, herkesten yardım istiyorum. Bu adam dışarıda kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Devletimize sesleniyorum. Uyuşturucu kullanmadığını savunuyor, kan testi yapsınlar. Şu an evime gidemiyorum. Yaraladığı elimin 3 parmağı sakat. Daha önce de pompalı tüfekle tehdit etmişti. Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum. Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler? Adalet istiyorum.” dedi.

"YILLARCA ÇEKTİK"

Çiftin kızı Medine Uçak ise annesiyle birlikte 2 kardeşinin de yıllardır babalarından şiddet gördüğünü söyleyerek: "Biz de evlatları olarak çok çektik babamızdan. Yıllarca çektik. Bir tartışmada pompalı tüfek çekti. Sürekli uyuşturucu istiyor. Annemin kiracısı da korkudan evden ayrıldı, artık geliri de yok. Bu adamın ceza alması için bu kadının ölmesi mi gerekiyor? Biz bu adamın ceza almasını istiyoruz. Bize de zararı olacak, biliyoruz.” ifadelerini kullandı.