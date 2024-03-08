Adana'da eski koca dehşeti: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü

İHA
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan (39), annesini ziyarete geldiği Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Seçkin E. (39) tarafından annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu.
Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yakalandı
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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