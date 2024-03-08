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Adana'da eski koca dehşeti: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü

Adana'da eski koca dehşeti: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü Adana'da bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, astsubay olan eski eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.