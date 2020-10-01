Adana'da eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürdü

Tacizden yargılanan eski öğretmen, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer kadını silahla öldürüp, intihar girişiminde bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek’i, 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne gönderildi.

Küpeli bir süre sonra ise tahliye oldu.

ARKADAŞLIK TEKLİF ETTİĞİ KADINI VURDU

Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, bugün ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i (35) tabancayla başından vurdu.

İNTİHAR GİRİŞİMİ

Keleş ağır yaralanırken, Küpeli aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli’nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.