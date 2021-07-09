Adana'da eski sevgilisi tarafından öldürülmekten korkuyor

2 çocuk annesi A.M., "Öldürülmekle tehdit ediliyorum. Ben ölmek istemiyorum. Benim ailemi öldürüp zarar vermekle tehdit ediyor. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor" dedi.

Adana'da yaşayan A.M., 6 yıl önce evlendiği akrabası M.N.ile 2019 yılında boşanmak için dava açtı.

İki yıl süren boşanma davası sırasında A.M., çalıştığı fabrikada çalışan M.Ç. ile sevgili oldu. Sekiz ay süren ilişki M.Ç.’nin kıskançlık krizleri yüzünden son buldu.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Ancak M.Ç., A.M.'nin peşini bırakmadı. M.Ç., A.M.'yi, fotoğraflarını akrabalarına ve arkadaşlarına göndermekle tehdit etti.

Tehditlerden bıkan A.M., M.Ç. hakkında şikayet dilekçesi verdi. Cumhuriyet Savcılığı, M.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Bu kez M.Ç., A.M.'ye bıçaklı fotoğraflar gönderip barışmak için korkutmaya çalıştı. Olumsuz yanıt alan M.Ç., A.M.'nin özel fotoğraflarını eski eşi ve ailesine gönderdi.

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"FOTOĞRAFLARIMI KAYDETMİŞ"

Fotoğraflar yüzünden babasının rahatsızlandığını söyleyen A.M., eski sevgilisinin farklı telefon numaralarından kendisine sürekli tehdit mesajları göndermeye devam ettiğini belirterek yardım istedi.

M.Ç. hakkında 3 kez şikayet dilekçesi verdiğini anlatan A.M., “Benim başka fotoğraflarım da olduğunu iddia ediyor. Fotoğrafların içeriğini bilmiyorum, fotoğrafları 3 ayrı flaş diske kaydedip toprağa gömdüğünü ileri sürüyor.

Şikayet edersem onları çıkartıp, aileme göndereceğini söylüyor. Sürekli farklı telefonlarla mesaj gönderiyor.” dedi.

"BENİ KURTARIN"

M.Ç.’nin sürekli birlikte olmak için mesaj gönderdiğini, kimi zaman da para istediğini ileri süren A.M., "Birlikte olmak istiyor. En son 3 bin TL istedi.

Buluşmak istiyor, gelemeyeceğimi söyleyince beni komşularıma rezil etmekle tehdit ediyor. İş arkadaşlarımla da tehdit edip fotoğraflarımı, konuşmalarımı atacağını söylüyor.

Şu an bu adam beni zor durumda bırakmak için tanıdığım herkesle iletişime geçiyor. Korkuyorum. Aileme yaklaşmasını istemiyorum.

Türkiye’deki kadın cinayetlerinin bir yenisi olmak istemiyorum, öldürülmekten korkuyorum. Beni bu adamdan kurtarın.” diye konuştu.

"TEHDİTLERE DAYANAMIYORUM"

Öte yandan sosyal medya hesabından video yayınlayarak yardım isteyen A.M., çektiği videoda şunları söyledi:

"Öldürülmekle tehdit ediliyorum. Ben ölmek istemiyorum. Benim ailemi öldürüp zarar vermekle tehdit ediyor. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. Şikayetçi olduğumu öğrenmiş. Telefonla beni arayıp ‘şikayetini geri çekmezsen bir daha işe gidemezsin’ diyor.

Beni iş yerimdeki çalışanlara rezil etmekle tehdit ediyor. Bana birliktelik teklif ediyor. Korkudan işe gidemiyorum. Bana yardım edin. Benim bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Tehditlere artık dayanamıyorum."