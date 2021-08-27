Adana'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını vurdu

Eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı tabancayla vurarak öldüren 23 yaşındaki şüpheli, suçunu itiraf etmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da bir kişinin otomobilden açtığı ateş sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil Doğru'yu (21) vurduğu anlar saniye saniye görüntülenirken, şüpheliler geldikleri kaçarak izlerini kaybettirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğunu tespit eti. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin’deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı.

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

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"ESKİ SEVGİLİMLE BİRLİKTEYMİŞ"

Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.’nın cinayeti işlediğini kabul ederek, “Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Zanlı, olayda kullandığı tabancayı Ziyapaşa Mahallesi’nde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.





















