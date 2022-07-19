Petrol
106.47
0.19%
Euro
17.9395
1.27%
Dolar
17.5596
0.73%
Altın
963.74
0.44%
Borsa
2464
0.52%
Bitcoin
380.239
-1.09%
BTXN Coin
7.40
1.50%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Adana'da eşler arası aldatma iddiasında kan aktı

    Sarıçam ilçesinde geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan eşler bir araya gelince tartışmaya başladı. Aldatma konulu tartışmada karısını bıçaklayan adam tabancayla yaralandı.
    • 19.07.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da eşler arası aldatma iddiasında kan aktı

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde 17 Temmuz günü eşler arası dehşet yaşandı.

    Suluca Mahallesi’nde gelişen olayda, 4 çocuklu Aytekin (32) ve Eda Y. (27) çifti, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrı yaşamaya başladı.

    Olay günü Aytekin Y.'nin, eşinin evine gitmesiyle taraflar arasında tartışma yaşandı.

    DHA'nın aktarımına göre, tartışma sırasında çiftin komşusu Emrah K. de eve geldi. Kısa süre sonra çiftin evinden bir el tabanca sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Eşler yaralı halde bulundu

    Eve giren ekipler, Aytekin Y.’yi tabancayla bacağından vurulmuş, Eda Y.’yi ise bıçakla sırtından yaralı halde buldu. Yaralı çift ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Emrah K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da eşler arası aldatma iddiasında kan aktı #1

    "Onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı"

    Tedavisinin ardından polise ifade veren Eda Y., kendisini yaralayanın eşi olduğunu söyleyerek, "Eşimle aramız kötüydü. Eve gelip beni darbetti. Bu sırada komşumuz Emrah K. yardım çığlığımı duyarak eve geldi. Kocam araya girmek isteyen Emrah K. ile onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı. Sonra tabanca sesi duydum ve eşimin de yaralandığını gördüm" dedi.

    'Beni aldattı' iddiası

    Tedavisi süren Aytekin Y. ise ilk ifadesinde eşinin kendisini Emrah K. ile aldattığını, kavganın bu sebepten çıktığını ve Emrah K.’nin kendisini tabancayla yaralayıp kaçtığını öne sürdü.

    Adana da eşler arası aldatma iddiasında kan aktı #2

    Adana da eşler arası aldatma iddiasında kan aktı #3

    Adana da eşler arası aldatma iddiasında kan aktı #4

    Adana da eşler arası aldatma iddiasında kan aktı #5


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Gündem

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu devam ediyor
    Gündem

    Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu devam ediyor

    Görüş Bildir