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    Adana'da eşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

    Karı- koca arasında çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Karakuş hayatını kaybetti, eşi Venera Karakuş ise ağır yaralandı.
    • DHA
    • 19.06.2020 - 23:47
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    Adana'da eşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

    Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş (35) ve Kırgız asıllı eşi Venera Karakuş (32) arasında çocuklarının evde olmadığı sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine eşlerden biri mutfaktan bıçak alarak diğerine saldırdı.

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -4

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Bıçaklı boğuşma sonucu her ikisi de yaralandı. Bağırma ve yardım çığlıklarını duyup, eve gelen apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirip, yaralı kadını otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü.

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -5

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan ve bileği kesilen Mehmet Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakuş’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Venera Karakuş'un ise ağır yaralı olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.
    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -1


    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -2

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -3

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -6

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -7

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -8

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -9

    Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı -10

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