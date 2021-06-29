Adana'da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı

Adana'da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı

Sokak ortasında pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silah olan kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş açan şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde, bölgede devriye gezen polis ekipleri, sokağın içerisinde bazı kişilerin pompalı tüfek, tabanca ve kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş ettiğini gördü.

KAÇARKEN SİLAHLARI ATTILAR

Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahısları kovalamaya başladı. Şüpheliler polisten kaçtıkları sırada kullandıkları silahları yere attı.

Şüpheliler ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeyi abluka altına alan polis evlerin bahçelerinde çatılarında şüpheli şahısları arama çalışmaları başlattı.

6 KİŞİ GÖZALTINAALINDI

Yapılan arama çalışmalarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin kullandığı, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ile 1 adet kalaşnikof ele geçirdi.



