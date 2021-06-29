Euro
10.36
-0.1%
Dolar
8.6893
0.07%
Altın
495.83
-0.21%
Borsa
1.373
0%
Bitcoin
299.145
-0.53%
EXEN Coin
30.15
-3.79%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Adana'da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı

    Sokak ortasında pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silah olan kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş açan şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalandı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 05:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde, bölgede devriye gezen polis ekipleri, sokağın içerisinde bazı kişilerin pompalı tüfek, tabanca ve kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş ettiğini gördü.

    KAÇARKEN SİLAHLARI ATTILAR

    Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahısları kovalamaya başladı. Şüpheliler polisten kaçtıkları sırada kullandıkları silahları yere attı.

    Şüpheliler ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeyi abluka altına alan polis evlerin bahçelerinde çatılarında şüpheli şahısları arama çalışmaları başlattı.

    6 KİŞİ GÖZALTINAALINDI

    Yapılan arama çalışmalarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    Polis şüphelilerin kullandığı, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ile 1 adet kalaşnikof ele geçirdi.

    Adana da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı #1

    Adana da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı #2

    Adana da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı #3

    Adana da etrafa ateş eden magandaları polis yakaladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir