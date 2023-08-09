Adana'da ev sahibi kiracı kavgası! Mahkemeden çıkacak kararı bekliyorlar Bir kiracı, ev sahibinin elektriğini kestirdiğini söylerken ev sahibi ise kira sözleşmelerinin bulunmadığını, yaşlı anne ve babasını eve oturtacağını, kiracısının bir an önce çıkmasını istedi. İkili arasında kavgada son sözü mahkeme söyleyecek.

İHA

Ev sahibi ve kiracı kavgalarına gün geçtikçe bir yeni ekleniyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Hayati (41) ve Fatma (43) Demirdüzen çifti 6 sene önce merkez 2 katlı müstakil evin zemin katında kiracı olarak oturmaya başladı.

Ancak 2 sene önce Fatma Demirdüzen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Fabrika işçisi Hayati Demirdüzen ise 3 çocuğuyla birlikte bir başına kaldı.

Evden çıkartılmak istendi

Evi kiralarken sahibi Orhan Sakallı ile herhangi bir kira sözleşmesi yapmayan Hayati Demirdüzen’i 1,5 sene önce mal sahibi, evden çıkartmak istedi.

Ev sahibi Sakallı, gerekçe olarak da 2. katta oturan parkinson hastası babası ve yaşlı annesini giriş katta oturtmak istediğini, 2. kata ise anne ve babasına bakacak kardeşinin oturacağını belirtti.

Ancak 3 çocuk babası Hayati Demirdüzen, 600 TL’ye oturduğu evden çıkmak istemedi.

Elektriği kesildi

Bir süredir ev sahibi ile problem yaşayan adamın son olarak elektriği kesildi. Ev sahibi ile görüşen Demirdüzen, ‘Elektrik bizim üzerimize değil. Başka bir akrabamızın üzerine ona durumu anlatınca o da elektriği kestirmiş. Ben de sana elektrik bağlatmak için evrak vermem’ cevabını aldığını iddia etti.

Bunun üzerine kiracı Demirdüzen, ev sahibi Sakallı’yı mahkemeye verdi.

"Mahkeme ne derse kabulüm"

Hayati Demirdüzen, şöyle konuştu:

Ben 3 çocuk ile nereye gideyim. Burada oturmak istiyorum. Beni burada oturtmuyorlar. Kendileri 6 sene önce bize buraya gelin oturun dediler ancak eşim ölünce her şey değişti.



Şu anda elektriğimi de kestiler. Elektrik de bağlatamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Mahkememiz 2024 yılında görülecek. O zamana kadar oturacağım. Mahkeme ne derse kabulüm.

"Annem, babam eve mahkum kaldı"

Ev sahibi Orhan Sakallı ise babası Selim’in (74) parkinson hastası olduğunu, annesi Sıdıka’nın (71) da rahatsızlıkları olduğunu belirtti.

Sakallı, şunları ifade etti:

Bu yaşlı insanlar ikinci katta oturuyor. Babam sürekli düşüp ambulans ile hastaneye kaldırılıyor. Ancak ikinci katta oturdukları için gelen ambulans babamı indirirken zorlanıyor.



Bu insanlar aşağıya inemiyor, eve mahkum kaldılar. En azından giriş katta otururlarsa dışarı biraz da olsa çıkarlar.



Üst kata da depremzede kardeşim gelip oturacak. Biz evi başkasına kiraya vermeyeceğiz. Ancak bu adam evden çıkmıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz.

"Evimizi gasbetmiş durumda"

Kiracısıyla herhangi bir sözleşmelerinin olmadığını belirten Sakallı, şöyle dedi:

Şu anda bu adam resmen evimizi gasbetmiş durumda. Benim annem ve babam bu adam yüzünden mağdur. Başlarına bir şey gelse sorumlusu kim olacak. Bu adamın bir an önce evimizden çıkmasını istiyoruz.

"Ne yapacağız bilmiyoruz, korkuyoruz"

Sıdıka Sakallı ise kiracısının kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, şöyle konuştu: