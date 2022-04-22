Ev sahipleri ile yaşadıkları sorun nedeniyle eşyaları ile dışarıda kalan Gündoğdu-Öner çifti, geceyi 9 aylık bebekleri ile parkta geçirmek zorunda kaldı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Gündoğdu (30) ve dini nikahlı eşi Nazlı Önder (20) çiftinin ev sahibi, bir yakınının eve taşınacağını belirterek evden çıkmalarını istedi.

1 çocuk sahibi olan ve davulculuk ile geçimini sağlayan Mahmut Gündoğdu, ev sahibini ikna edemedi.

DHA’nın haberine göre; Gündoğdu ve Öner çifti, 9 aylık bebeklerini de alıp eşyalarını bir araca yükleyip evden çıktı.

Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı’na eşyalarını bırakan çift, Öner'in ailesinin yanına gitti. Kadının ailesi de çifti kabul etmedi.

Adana’da, evden çıkarılan çift bebekleri ile parkta kaldı VİDEO

Geceyi parkta geçirdiler

Gündoğdu ile Öner, bebekleriyle birlikte geceyi parkta geçirmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, parktaki eşyaları görünce ailenin yanına gitti. Esnaf, evsiz kaldığını öğrendiği aileye kahvaltı getirip, durumu polise bildirdi.

“Çocuğum ve eşimle birlikte rezil olduk”

Maddi durumu olmadığı için yeni bir ev tutamadığını anlatan Gündoğdu, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ev sahibiyle sorun yaşayınca çıkmak zorunda kaldık. Gece eşimin ailesinin evine gittik ancak kardeşi sorun çıkarttı. Yeni bir ev bulacak durumum olmadığı için parka geldik. Çocuğum ve eşimle birlikte rezil olduk.”

Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Seyhan Kaymakamlığı ile mahalle muhtarı Vedat İnce, aileye ev bulunması için çalışma başlattı.