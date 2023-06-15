Adana'da evden çıkarılan aile ev ararken dolandırıldı Bir aile, depremin ardından evden çıkarılmasının ardından yeni ev aramasında da 3 bin 500 lira dolandırıldı. Ortada kalan aile yakınlarının yanına yerleşti.

İHA

Türkiye'nin gündeminde fahiş ev kiraları var...

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artan kiralar her geçen gün yeni sorunlara neden oluyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bin 166 lira kirada oturan 26 yaşındaki Fatma ve 31 yaşındaki Ömer Santalu çifti depremden sonra ev sahibi tarafından evden çıkartıldı.

Bunun üzerine Fatma Santulu, 3 çocuğuyla birlikte sokakta kalmamak için annesine yerleşti.

Ev kiralarken dolandırıldı

Ev aramaya devam eden çiftten Fatma Santulu, internet üzerinden Güneşli Mahallesi'nde kiralık ev ilanını görüp, bakmaya gitti.

Eve giden Santalu, beğenip kiralayacağını belirterek ev sahibinin oğluna 3 bin 500 lira kaparo verdi.

Ancak aradan zaman geçmesine rağmen bir türlü tuttuğu eve giremeyen kadın dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.

Yaklaşık 20 kişi dolandırıldı

Santalu, şikayete gittiğinde aynı şekilde 20’ye yakın kişinin de dolandırıldığını öğrendi.

"Eşim işsiz bu para benim için büyük bir para"

3 çocukla ortada kaldığını belirten Fatma Santalu, şunları söyledi: