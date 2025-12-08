Adana'da evinde 2 silah, el bombası ve patlayıcı ele geçirilen zanlı tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 42 yaşındaki Özkan F'nin Yüreğir ilçesi Kaşlıca Mahallesi'ndeki evinde silah olduğunu belirledi.

Operasyon düzenlenen ikametin mutfağında, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi.

YAPILAN ARAMADA EL BOMBASI VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, evin bahçesinde yaptıkları kazıda da toprak altına gizlenmiş 2 kavanozda, birer el bombası ve el yapımı patlayıcı buldu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Özkan F, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İkamette yapılan aramada silah ve patlayıcıların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.