Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'da evine giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında kasığından vurularak ağır yaralanan Ali T. ameliyata alındı.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 25 yaşındaki Ali T., evine giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Kasığına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ali T., yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ali T., evdeki yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi var

Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden Ali T. ameliyata alındı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.