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Adana'da evindeki uyuşturucu için 'bana ait değil' dedi

Adana'da evindeki uyuşturucu için 'bana ait değil' dedi

Polisin düzenlediği baskında evinde bonzai, eroin ve uyuşturucu etkili hap bulunan şüphelinin ifadesinde “Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez” dedi.