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    Adana'da evindeki uyuşturucu için 'bana ait değil' dedi

    Polisin düzenlediği baskında evinde bonzai, eroin ve uyuşturucu etkili hap bulunan şüphelinin ifadesinde “Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez” dedi.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 10:28
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    Adana'da evindeki uyuşturucu için 'bana ait değil' dedi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, Akın A.'nın (32) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Evde yapılan aramalarda 936 gram eroin, 280 gram bonzai, uyuşturucu etkili 161 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Gözaltına alınan Akın A., sorgusu için emniyete götürüldü.

    Adana da evindeki uyuşturucu için bana ait değil dedi #1

    “BANA AİT OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ”

    Akın A., ifadesinde, evdeki uyuşturucu etkili hapların kendisine ait olduğunu belirterek “Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez.” dedi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da evindeki uyuşturucu için bana ait değil dedi #2


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