Adana'da evinin bahçesinden el bombası çıktı

Bahçede dolaştığı sırada yerdeki el bombasını fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi civarında meydana gelen olayda, ev sahibi evin önündeki bahçesinde gezinirken bir el bombası fark etti.

Ev sahibinin ihbarı üzerine, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin bahçedeki bombaya yaptığı ilk inceleme sonucu, el bombasının henüz patlamamış olduğu tespit edildi.

Ekipler eve güvenlik şeridi çekti

El bombasının vatandaşın evinin bahçesine neden ve hangi amaçla, kim tarafından bırakıldığı hakkında araştırma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri el bombasını incelemek üzere olay yerinden alıp götürdü.



