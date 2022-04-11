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    Adana'da evinin çatısında kripto para üretimi yapan şahıs yakalandı

    Bir evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 34 yaşındaki S.K., yakalanarak gözaltına alındı.
    • 11.04.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:00
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    Adana'da evinin çatısında kripto para üretimi yapan şahıs yakalandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    10 cihazla kripto para üretti

    DHA'nın haberine göre; belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.’nin, evinin çatısındaki depoda 10 cihazla kripto para ürettiğini saptadı.

    Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depoda sunucuya bağlı olan cihazlara el konuldu.

    Serbest bırakıldı

    Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da evinin çatısında kripto para üretimi yapan şahıs yakalandı #1

    Adana da evinin çatısında kripto para üretimi yapan şahıs yakalandı #2

    Adana da evinin çatısında kripto para üretimi yapan şahıs yakalandı #3

    Adana da evinin çatısında kripto para üretimi yapan şahıs yakalandı #4

    Adana da evinin çatısında kripto para üretimi yapan şahıs yakalandı #5


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