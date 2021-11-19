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- Adana'da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor
Adana'da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor
Yüreğir ilçesinde, evinin önünde oturduğu esnada tabancayla göğsünden ve ayağından vurulan kişi yaşam mücadelesi veriyor.
- İHA
- 19.11.2021 - 09:42
- Güncelleme : 19.11.2021 - 15:31
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Halis G., evinin önünde oturduğu esnada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.
Silahla göğüsünden ve ayağından vurulan Halis G. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay bölgesinden kaçarak uzaklaştı.
HAYATİ RİSKİ BULUNUYOR
Çevredekilerin ihbarıyla olay bölgesine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Halis G.'yi hastaneye kaldırdı.
Tedavisi sürmekte olan şahsın hayati durumunun risk altında olduğu bildirildi.
DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI
Polis olay yerinde elde edilen boş kovanlarda delil çalışması yaptı.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.