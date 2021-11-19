Euro
12.4809
-0.67%
Dolar
11.0579
0.2%
Altın
663.34
0.43%
Borsa
1.739
0.15%
Bitcoin
635.011
-2.18%
BTXN Coin
21.23
1.92%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Adana'da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor

    Yüreğir ilçesinde, evinin önünde oturduğu esnada tabancayla göğsünden ve ayağından vurulan kişi yaşam mücadelesi veriyor.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Halis G., evinin önünde oturduğu esnada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

    Silahla göğüsünden ve ayağından vurulan Halis G. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay bölgesinden kaçarak uzaklaştı.

    HAYATİ RİSKİ BULUNUYOR

    Çevredekilerin ihbarıyla olay bölgesine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Halis G.'yi hastaneye kaldırdı.

    Tedavisi sürmekte olan şahsın hayati durumunun risk altında olduğu bildirildi.

    Adana da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor #1

    DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI

    Polis olay yerinde elde edilen boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

    Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

    Adana da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor #2

    Adana da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor #3

    Adana da evinin önünde vurulan şahsın hayati riski sürüyor #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir