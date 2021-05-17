Uyuşturucu bağımlısı evlatları tarafından darbedilen aile, KADES uygulamasını kullandı. Uyuşturucu için para vermeyen anne babasını darbeden şahıs, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Adana’da ikamet eden Nurhan ve Metin D. (60) çiftinin 24 yaşındaki evlatları Doğuş D., 2 sene önce düştüğü uyuşturucu batağı yüzünden ailesinden sürekli para istemeye başladı.

Çift, para vermeyi reddedince evlatları tarafından darbedildi. Doğuş D., geçen ay babasının kafasına demir çubuk ile vurup, evdeki camları kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Doğuş D.’yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından, ailenin telefonuna Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) programı kuruldu.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Evlatlarından şikayetçi olan aile tedavi görmesini talep ederken, Doğuş D. tedaviyi reddetti.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Doğuş D., yeniden uyuşturucu krizine girince ailesinden para istedi.

Para vermeyi reddeden aile evlatlarının saldırısına uğrayınca, polis ekiplerinin telefona kurduğu KADES uygulamasını kullanarak yardım çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, 1 gün nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adana’da evlat şiddetinden KADES kurtardı VİDEO

“DEVAMLI BİZİ DARBEDİYOR”

Aile, evlatlarının bir an önce uyuşturucudan kurtulması için tedavi olmasını istediğini ifade etti. Metin D. yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Oğlumla devamlı kavga ediyoruz ve bizi darbediyor. Para istiyor, uyuşturucu kullanıyor. Buraya gelen giden çok oluyor ve ne yaptıkları belli değil. Uyuşturucuyu içiyorlar mı, satıyorlar mı belli değil. Çok kişiyi de burada dövdük ama yine uslanmadı.





“TEDAVİ ETTİRECEĞİZ YA DA CEZAEVİNE ATTIRACAĞIZ”

Bize sürekli hakaret ediyor ve para istiyor. Para vermediğimiz zaman da her tarafı kırıyor, parçalıyor. Geçen gün de evde ne varsa kırdı. KADES butonuna basıp polisi çağırdık. Benim kafama da geçen ay demirle vurdu. Artık oğlumu tedavi ettireceğiz ya da cezaevine attıracağız. Gerçek bir tedavi yapılacaksa oğlumun tedavi olmasını istiyorum. Ancak 1-2 ay tedavi görüp bırakılacaksa o zaman da en iyisi cezaevi. Orada 3-4 yıl yatarsa kurtulur.”