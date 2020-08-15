Adana'da evlenme vaadiyle kandıran şahıs yakalandı

Zübeyde K.'nın altınlarını ve parasını alan Murat A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık olayı yaşandı.

35 yaşındaki Zübeyde K., yaklaşık 2 ay önce kent merkezinde tanıştığı Murat A. ile ilişki yaşamaya başladı.

Kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen 37 yaşındaki Murat A., Zübeyde K.’yi iş bulma ve evlenme vaadiyle kandırdı.

ALTINLARINI VE PARASINI ALDI

Zübeyde K.'ye, ev alacağını ve kendisiyle evleneceğini söyleyen Murat A., kadından para ve altın istedi. Murat A., bu bahaneyle Zübeyde K.'den 11.5 gram altın ve 11 bin lira aldı.

TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra çift tartışmaya başlayınca Murat A., ayrılmak istediğini söyledi. Zübeyde K., bu zamana kadar verdiği altın ve paraları geri istedi. Bunun üzerine Murat A., Zübeyde K.'yi uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayacağını söyleyerek tehdit etti.

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7 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne gelen Zübeyde K.,şikayetçi oldu.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 13 Ağustos günü Murat A.’yı merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi’nde buluşmaya çağıran Zübeyde K. ile birlikte olay yerine giden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen Murat A.’nın, "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" gibi 7 farklı suçtan arandığı belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinde Z.K'nin mağduriyetini gidereceği yönünde ifade verdiği belirtilen M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.